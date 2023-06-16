Годовалый малыш оказался запертым в машине

Дверь автомобиля вскрывали спасатели.

14 июня спасатели управления по делам ГО и ЧС выезжали на улицу Хорошавина, где годовалый ребёнок оказался заблокированным в салоне легкового автомобиля.



Как сообщает пресс-служба управления, мать ребёнка, выйдя из машины, оставила ключи на сидении и захлопнула дверцу. Сработала сигнализация.



Дверь спасатели открыли при помощи слесарного инструмента. Медпомощь ребёнку не понадобилась.



Всего с начала июня городские спасатели сделали 85 выездов. Так, в минувшую субботу вскрывали дверь в квартиру, которую захлопнул маленький ребёнок на улице Моршанской. В тот же день устраняли последствия страшного ДТП на трассе недалеко от Троицкого моста, в результате которого погибли два человека. Также в выходные опиливали несколько упавших и перекрывших проезд деревьев.