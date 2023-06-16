Происшествия

9 минут назад

Осеменатор получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга при осмотре коров

80
#производственный травматизм
Осеменатор получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга при осмотре коров

С работодателя женщины требуют компенсацию в 250 тысяч рублей.

Прокуратура Добринского района обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей на производстве женщины

По данным GOROD48, женщина работала осеменатором в ООО «Добрыня» с мая 2019 года. Но 18 февраля 2021 года произошёл несчастный случай на производстве: при осмотре коров с признаками загуливания осеменатор поскользнулась на полу, упала и потеряла сознание, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По результатам происшествия был составлен акт о несчастном случае на производстве и был сделан вывод о неудовлетворительном техническом состоянии территории предприятия, не обеспечивающем безопасность сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина лечилась больше 21 дня. Её здоровью был причинён тяжкий вред. Период восстановления также занял продолжительное время — осеменатору даже пришлось уволиться.

«Так как причиной произошедшего стала ненадлежащая работа должностных лиц организации по предупреждению производственного травматизма, прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в 250 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
80
#производственный травматизм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли
#наркотики
2
На приусадебном участке обнаружили 27 кустов конопли

сегодня, 13:40

Происшествия
У женщины и ребёнка из подъезда украли велосипеды
#кража
4
У женщины и ребёнка из подъезда украли велосипеды

сегодня, 13:03

Происшествия
Упавшее дерево перегородило проезд
#дерево #ветер #дорога
Упавшее дерево перегородило проезд

сегодня, 11:46

Происшествия
Камера наблюдения записала вандала на Петровском спуске
#вандализм
55
Камера наблюдения записала вандала на Петровском спуске

сегодня, 11:27

Происшествия
Осужденный судился с тюрьмой из-за рапорта о нарушении и фотографии с полотенцем
#тюрьма #УФСИН
3
Осужденный судился с тюрьмой из-за рапорта о нарушении и фотографии с полотенцем

сегодня, 10:23

Происшествия
В расселенном доме на улице Газина выгорела внутренняя отделка
#МЧС #пожар
4
В расселенном доме на улице Газина выгорела внутренняя отделка

сегодня, 10:14

Происшествия