Осеменатор получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга при осмотре коров

С работодателя женщины требуют компенсацию в 250 тысяч рублей.

Прокуратура Добринского района обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в 250 тысяч рублей в пользу пострадавшей на производстве женщины



По данным GOROD48, женщина работала осеменатором в ООО «Добрыня» с мая 2019 года. Но 18 февраля 2021 года произошёл несчастный случай на производстве: при осмотре коров с признаками загуливания осеменатор поскользнулась на полу, упала и потеряла сознание, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По результатам происшествия был составлен акт о несчастном случае на производстве и был сделан вывод о неудовлетворительном техническом состоянии территории предприятия, не обеспечивающем безопасность сотрудников.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина лечилась больше 21 дня. Её здоровью был причинён тяжкий вред. Период восстановления также занял продолжительное время — осеменатору даже пришлось уволиться.



«Так как причиной произошедшего стала ненадлежащая работа должностных лиц организации по предупреждению производственного травматизма, прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в 250 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры.