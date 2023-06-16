Общество

49 минут назад

Для липчан откроют «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

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#туризм #отпуск #отдых
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Для липчан откроют «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

С 19 июня можно будет получить консультации специалистов об актуальной эпидемиологической ситуации, правилах безопасного поведения на отдыхе, по вопросам питания, а так же правах потребителей.

С 19 по 30 июня в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Как сообщает пресс-служба управления, по телефону «горячей линии» можно получить консультации специалистов об актуальной эпидемиологической ситуации, правилах безопасного поведения на отдыхе, по вопросам питания, а так же правах потребителей при получении туристических услуг. «Горячая линия» будет работать в понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00.

Звонить можно по телефонам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области: по вопросам инфекционных угроз — 30-88-57, по вопросам туристических услуг — 30-88-52, по вопросам питания — 30-88-49, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-00, 6-23-90, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.
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#туризм #отпуск #отдых
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Комментарии (3)

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Мимоходом

5 минут назад
А в Липецке будут туристические тропы по провалам?
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Юморист

14 минут назад
У себя-то в Липецке табличками повесили, нельзя куп- куп.
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Юморист

16 минут назад
Вы сначала у себя порядок наводите.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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