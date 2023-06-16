Более двух тысяч жителей Липецкой области пострадали от клещей

Покусаны 959 детей и 1 084 взрослых.

По состоянию на 15 июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 2 043 человека. Среди пострадавших 959 детей.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, были доставлены для исследования 1 800 снятых с людей клещей, из них 220 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,2%), 112 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 15,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,6% — на территории садоводческих товариществ, в 68,1% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании — на площади 87 гектаров.