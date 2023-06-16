Камера наблюдения записала вандала на Петровском спуске

Мужчина беспричинно разбил каменную урну.



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Этой ночью на лестнице Петровского спуска был совершён акт вандализма — мужчина разбил каменную урну для мусора. Его действия записала камера наблюдения.



— Урна восстановлению не подлежит: бюджету Липецка нанесен ущерб в 10 тысяч рублей. Будем обращаться в полицию, — сообщили в управлении главного смотрителя города, на балансе которого находится лестница.



За хулиганство и вандализм предусмотрена административная и уголовная ответственность. Согласно 214 статье Уголовного кодекса РФ, за порчу имущества в общественных местах предусмотрен штраф, обязательные и исправительные работы, или арест на срок до трех месяцев.



