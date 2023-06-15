сегодня, 08:50
Угонщика «Мазды 6» подвезли прямо к отделу полиции
В рекордный срок раскрыт угон автомобиля «Мазда 6»: подозреваемого в преступлении знакомый владелицы машины привез прямо к отделу полиции.
«Подозреваемый бросил автомобиль и начал ловить попутку. В это время по дороге проезжал знакомый 40-летней владелицы машины, который уже знал об угоне. Он взял попутчика и привез его прямо к отделу полиции, где он и был задержан», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото УМВД по Липецкой области
Нонка