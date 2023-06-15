Происшествия

сегодня, 08:50

Угонщика «Мазды 6» подвезли прямо к отделу полиции

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#угон
Угонщика «Мазды 6» подвезли прямо к отделу полиции

В рекордный срок раскрыт угон автомобиля «Мазда 6»: подозреваемого в преступлении знакомый владелицы машины привез прямо к отделу полиции.

Автомобиль «Мазда» был угнан днем 9 июня в поселке Агроном Лебедянского района. Как выяснилось позже, открытую машину заметил 29-летний житель Липецка, приехавший в поселок к знакомому. Липчанин решил доехать на чужой машине домой, но на дороге Лебедянь – Яблонево повредил колесо, которое после этого заклинило.

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«Подозреваемый бросил автомобиль и начал ловить попутку. В это время по дороге проезжал знакомый 40-летней владелицы машины, который уже знал об угоне.  Он взял попутчика и привез его прямо к отделу полиции, где он и был задержан», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД. 

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото УМВД по Липецкой области
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#угон

Комментарии (1)

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Нонка

сегодня, 08:57
И че так кружить?Сидел бы изначально дома в планшет пялился
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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