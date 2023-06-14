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51 минуту назад

В Казани из горящего дома эвакуировали 130 человек

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В Казани из горящего дома эвакуировали 130 человек
В центре Казани в многоквартирном доме загорелась крыша. В доме 66 квартир, проживают в нем 142 жителя. Были эвакуированы 132 человека, сообщает Коммерсант со ссылкой на МЧС РФ. По данным регионального МЧС, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. На место происшествия прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«Спасатели спасли двух маломобильных человек (мужчину и женщину) из огненной ловушки. Спасенные переданы для осмотра медикам, не пострадали»,— сообщает региональное МЧС.

«После пожара будут проведены необходимое обследование и ремонт кровли… Жителям, которым нужно жилье, предоставят ночлег в отеле "Кварт"»,— сообщает администрация двух районов. Для жителей на месте организовали палатку МЧС — штаб, где они могут проконсультироваться и оставить свои данные, сообщила мэрия Казани.

По словам Салихова, эвакуированным жителям, у которых в этом возникнет необходимость, будет предоставлено временное жилье. После осмотра жильцы будут заселены в свои квартиры, кроме пятого этажа. Туда их допустят после ремонта деревянной кровли, которая сгорела.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
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