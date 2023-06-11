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Пропавшую 89-летнюю бабушку нашли в поле
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Поисковики отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую в Грязинском районе бабулю на следующий день после исчезновения.
89-летняя Александра Павловна Чернышева из деревни Демшинка Грязинского района пропала 8 июня. В тот же день «Лиза Алерт- Липецк» организовала ее поиски. Как рассказывают сами поисковики, искать бабушку приехали даже из Тамбовской области. В поисках был задействован БПЛА и кинолог.
«Пешими группами было пройдено 75 км, поисковые группы приходили в штаб, оперативный картограф сливал их трек и они уходили на новую задачу. Была проведена оклейка соседних деревень ориентировками. А вдруг она вышла в другую Деревню? Под утро нам пришлось уехать.
Пошли вторые сутки. Ночи еще очень холодные, а мы все еще не вернули бабушку домой. Время работает не на нас, с каждым часом круг задач расширяется. Утро следующего дня. Подключаются кинологи нашего отряда. На помощь приезжают Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тамбовской области с БПЛА. Общая протяженность трека БПЛА составила 35 км, сделано 1416 фото.
Приезжаем на место, разворачиваем штаб, подтягиваются поисковики, отправляю пешие группы на свои задачи и через 40 минут, в рацию, слышу, что бабушка найдена нашими ребятами, нужна эвакуация.
Мчим по полю, по полученным координатам обнаружения и вот она - наша бабулечка, жива! Не помнит, как она оказалась на этом месте, не помнит как ночевала, очень измученная. Пока довозили ее до штаба, она молилась за нас и не верила, что ее искали столько людей из разных областей. Мы это сделали!
Старший поисковой группы Марина, (позывной «Тараторка»):
«Отрабатывая поставленную нашей группе задачу - мы увидели что-то белое в поле, решив подойти поближе и проверить, обнаружили нашу бабушку. Оценив ее состояние, приняли решение, что требуется эвакуация, передали координаты в штаб», - рассказали поисковики в своих группах в соцсетях.
В отряде «Лиза Алерт-Липецк» привели статистику за май. Ими было найдено 18 из 26 объявленных в розыск людей. Трое, к сожалению, были погибшими. Не удалось обнаружить - одного.
«Пешими группами было пройдено 75 км, поисковые группы приходили в штаб, оперативный картограф сливал их трек и они уходили на новую задачу. Была проведена оклейка соседних деревень ориентировками. А вдруг она вышла в другую Деревню? Под утро нам пришлось уехать.
Пошли вторые сутки. Ночи еще очень холодные, а мы все еще не вернули бабушку домой. Время работает не на нас, с каждым часом круг задач расширяется. Утро следующего дня. Подключаются кинологи нашего отряда. На помощь приезжают Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тамбовской области с БПЛА. Общая протяженность трека БПЛА составила 35 км, сделано 1416 фото.
Приезжаем на место, разворачиваем штаб, подтягиваются поисковики, отправляю пешие группы на свои задачи и через 40 минут, в рацию, слышу, что бабушка найдена нашими ребятами, нужна эвакуация.
Мчим по полю, по полученным координатам обнаружения и вот она - наша бабулечка, жива! Не помнит, как она оказалась на этом месте, не помнит как ночевала, очень измученная. Пока довозили ее до штаба, она молилась за нас и не верила, что ее искали столько людей из разных областей. Мы это сделали!
Старший поисковой группы Марина, (позывной «Тараторка»):
«Отрабатывая поставленную нашей группе задачу - мы увидели что-то белое в поле, решив подойти поближе и проверить, обнаружили нашу бабушку. Оценив ее состояние, приняли решение, что требуется эвакуация, передали координаты в штаб», - рассказали поисковики в своих группах в соцсетях.
В отряде «Лиза Алерт-Липецк» привели статистику за май. Ими было найдено 18 из 26 объявленных в розыск людей. Трое, к сожалению, были погибшими. Не удалось обнаружить - одного.
3 913
Лиза
Ганс
парторг