У многодетной липецкой семьи сгорела дача

Пожар произошел сегодня ночью

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В ночь с 10 на 11 июня в садоводческом товариществе «Аэропорт- 2» горел сгорел дачный дом.



В доме с весны по осень проживала липецкая многодетная семья, в которой воспитываются шестеро детей. Как рассказали знакомые пострадавшей семьи, одному из детей с вечера стало плохо, и семью уехала в Липецк. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за скачка электричества, которое часто бывает, со слов соседей дачников, в этом районе.

