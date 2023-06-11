Происшествия

40 минут назад

У многодетной липецкой семьи сгорела дача

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Пожар произошел сегодня ночью

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В ночь с 10 на 11 июня в садоводческом товариществе «Аэропорт- 2» горел сгорел дачный дом.

В доме с весны по осень проживала липецкая многодетная семья, в которой воспитываются шестеро детей. Как рассказали знакомые пострадавшей семьи, одному из детей с вечера стало плохо, и семью уехала в Липецк. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за скачка электричества, которое часто бывает, со слов соседей дачников, в этом районе.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
132
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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