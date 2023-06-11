Общество

8 минут назад

В Тербунском районе похоронили 35-летнего бойца СВО

62
#СВО #похороны
В Тербунском районе похоронили 35-летнего бойца СВО

Артём Гесслер погиб под Артемовском

Глава Тербунского района Сергей Барабанщиков сообщил в соцсетях о гибели под Артемовском земляка.

«Сегодня тербунцы простились с земляком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, Гесслером Артемом Сергеевичем, 1997 г.р. Он погиб под Артемовском. Похоронен в деревне Петровское.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Защитнику Отечества!», - сообщил глава.


62
#СВО #похороны
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
131
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

В Подгорном и Сырском отключат холодную воду
#отключение воды
3
В Подгорном и Сырском отключат холодную воду

сегодня, 14:33

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
10
Итоги недели: цены

сегодня, 11:17

Общество
В столкновении с дорожным разметчиком погибли двое
#авария #ДТП
27
В столкновении с дорожным разметчиком погибли двое

сегодня, 11:06

Общество
Полуголый инвалид с окровавленными культями вызывает жалость липчан
28
Полуголый инвалид с окровавленными культями вызывает жалость липчан

сегодня, 09:55

Общество
Порывы ветра в Липецке составят 17 метров в секунду
#ветер #предупреждение
2
Порывы ветра в Липецке составят 17 метров в секунду

сегодня, 09:49

Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
#Отключения воды
10
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 14:04

Общество