Общество
8 минут назад
В Тербунском районе похоронили 35-летнего бойца СВО
Артём Гесслер погиб под Артемовском
Глава Тербунского района Сергей Барабанщиков сообщил в соцсетях о гибели под Артемовском земляка.
«Сегодня тербунцы простились с земляком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, Гесслером Артемом Сергеевичем, 1997 г.р. Он погиб под Артемовском. Похоронен в деревне Петровское.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Защитнику Отечества!», - сообщил глава.
«Сегодня тербунцы простились с земляком, погибшим в зоне проведения специальной военной операции, Гесслером Артемом Сергеевичем, 1997 г.р. Он погиб под Артемовском. Похоронен в деревне Петровское.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Защитнику Отечества!», - сообщил глава.