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В Анапе конфликт между постояльцами отеля закончился стрельбой

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В Анапе между постояльцами отеля произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Ссора вспыхнула между жителем Ростова-на-Дону 1985 года рождения и туристом из Краснодара 1996 года рождения. В ходе конфликта ростовчанин выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента и попал ему в руку.

«Мужчине выстрелом оторвало фалангу мизинца и раздробило кончик безымянного пальца», — говорится в сообщении.

Раненому была оказана медицинская помощь, он проходит амбулаторное лечение.

Стрелявший задержан на месте происшествия. Как отметили в МВД, мужчина владел оружием на законных основаниях, пистолет у него изъяли. На месте работают правоохранители.
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