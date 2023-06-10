Происшествия

сегодня, 09:09

За кражу телефона 30-летнего безработного отправили под стражу

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#Кража #УМВД

Злоумышленник воспользовался разгильдяйством предпринимателя.

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В отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку обратился владелец магазина с улицы Космонавтов, который рассказал, что недосчитался сотового телефона.

Отчасти мужчина оказался виноват сам. 29 мая, закончив торговлю, он забыл в замке ключ от стеклянной витрины, а когда снова пришёл в магазин на следующий день, то на витрине не хватало мобильника за 6 500 рублей.

Оперативники вычислили и установили личность 30-летнего безработного подозреваемого. У него и был изъят похищенный телефон.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемй заключён под стражу.

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#Кража #УМВД

Комментарии (1)

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Дорогой Леонид Ильич

36 минут назад
А при социализме за кражу трактора просто объявляли выговор.
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Бизнес

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