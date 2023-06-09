сегодня, 16:09
Треть платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ
30,5 миллиарда рублей составил в январе-апреле в Липецкой области объем платных услуг населению – за год он сократился в сопоставимых ценах на 1,3%, сообщает Липецкстат.
На бытовые услуги липчане потратили более 4,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг снизился по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 1,6%. В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.
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