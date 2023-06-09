Треть платных услуг в Липецкой области приходятся на услуги ЖКХ

30,5 миллиарда рублей составил в январе-апреле в Липецкой области объем платных услуг населению – за год он сократился в сопоставимых ценах на 1,3%, сообщает Липецкстат.

Самая большая доля трат – 35% от всего объема платных услуг – традиционно приходилась на услуги ЖКХ, еще 14% составили бытовые услуги, на телекоммуникационные и транспортные пришлось по 12%, на медицинские – 11%, на образовательные – 7%.



На бытовые услуги липчане потратили более 4,1 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг снизился по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 1,6%. В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% - по ремонту и строительству жилья и других построек, по 12% приходится на ритуальные услуги, парикмахерские и косметические услуги.



