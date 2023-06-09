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Россиян предупреждают о подорожании отдыха в Турции из-за роста курса лиры
Курс лиры ослабляется к доллару с конца мая.
Турция станет дороже для российских туристов в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте - лире, - рассказал РИА Новости экономист Реджеп Эрчин.
"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — заявил Эрчин.
При этом он добавил, что действия новой экономической администрации Турции во главе с Мехметом Шимшеком не отразятся негативно на российско-турецких отношениях.
"Независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством Мехмета Шимшека (новый глава Минфина Турции – ред.), мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить её в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", - отметил он.
Однако, по мнению эксперта, для туристов с иностранной валютой, такой, например, как евро, доллар или фунт стерлингов, и особенно для европейских туристов, Турция становится "дешевым курортным поселком".
"К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене", - заявил экономист.
Аналитик считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижением импорта энергоносителей.
"Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции, и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе", - резюмировал он.
Курс лиры ослабляется к доллару с конца мая. За этот период американская валюта подорожала к турецкой на 16,7%. В четверг доллар торговался на отметке более 23,5 лиры за доллар. На торгах Форекс в пятницу доллар торгуется на уровне 23,599 лир.
"Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", — заявил Эрчин.
При этом он добавил, что действия новой экономической администрации Турции во главе с Мехметом Шимшеком не отразятся негативно на российско-турецких отношениях.
"Независимо от роста цен на иностранную валюту и политики, которую будет проводить экономическая администрация под руководством Мехмета Шимшека (новый глава Минфина Турции – ред.), мы не ожидаем, что это негативно отразится на турецко-российских отношениях. Судьба турецко-российских отношений слишком глубока и ценна, чтобы приносить её в жертву краткосрочной политике. Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже", - отметил он.
Однако, по мнению эксперта, для туристов с иностранной валютой, такой, например, как евро, доллар или фунт стерлингов, и особенно для европейских туристов, Турция становится "дешевым курортным поселком".
"К сожалению, мы превращаемся в очень дешевый курортный поселок и по качеству, и по цене", - заявил экономист.
Аналитик считает возможным восстановление баланса текущего счета Турции с увеличением притока иностранной валюты в страну в летние месяцы и снижением импорта энергоносителей.
"Важно, чтобы Турция привлекала иностранную валюту через прямые инвестиции, и чтобы эти прямые инвестиции формировались в секторах, которые будут закрывать баланс текущего счета. Любая другая политика, которой будет придерживаться руководство экономики в новом периоде, поможет Турции лишь решить краткосрочные проблемы и нанесет вред турецкой экономике в долгосрочной перспективе", - резюмировал он.
Курс лиры ослабляется к доллару с конца мая. За этот период американская валюта подорожала к турецкой на 16,7%. В четверг доллар торговался на отметке более 23,5 лиры за доллар. На торгах Форекс в пятницу доллар торгуется на уровне 23,599 лир.