Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу пройдёт 11 июня 2023 года

11 июня 2023 года в районе Октябрьского моста состоится Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу. Торжественное открытие соревнований состоится в 12-00. Старт первого заезда будет дан в 12-30.



Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке правительства Липецкой области, управления физической культуры и спорта Липецкой области.



Липчане и гости города получат возможность посетить настоящий фестиваль технических видов спорта.



Приглашены сильнейшие спортсмены страны, победители и призеры Чемпионата Европы, ожидается около 100 участников разных возрастных категорий. Соревнования подобного уровня проводятся один раз в год.

Зрителей ожидают захватывающие трюки и прыжки на мотоциклах, рев моторов, атмосфера праздника и море адреналина.



Соревнования проводятся с целью популяризации мотоциклетного спорта, выявления сильнейших спортсменов, пропаганды здорового и активного образ жизни, укрепления дружеских связей между спортсменами и спортивными организациями.



Спортсмены выступают в пяти классах:

- класс 50-65 куб. см – 15 минут + 2 круга

- класс 85 куб. см – 15 минут + 2 круга

- класс 125 – 250 куб. см (юниоры 14 - 18 лет) – 20 минут + 2 круга

- класс OPEN – 20 минут + 2 круга

- класс «Ветераны» – 15 минут + 2 круга



У всех будет возможность сделать фото на мотоциклах и машинах участников соревнований, задать вопросы участникам и взять автографы у фаворитов.



Вход свободный.

(0+)



