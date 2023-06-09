Общество
17 минут назад
Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу пройдёт 11 июня 2023 года
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11 июня 2023 года в районе Октябрьского моста состоится Открытый чемпионат Липецкой Области по мотокроссу. Торжественное открытие соревнований состоится в 12-00. Старт первого заезда будет дан в 12-30.
Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке правительства Липецкой области, управления физической культуры и спорта Липецкой области.
Липчане и гости города получат возможность посетить настоящий фестиваль технических видов спорта.
Приглашены сильнейшие спортсмены страны, победители и призеры Чемпионата Европы, ожидается около 100 участников разных возрастных категорий. Соревнования подобного уровня проводятся один раз в год.
Зрителей ожидают захватывающие трюки и прыжки на мотоциклах, рев моторов, атмосфера праздника и море адреналина.
Соревнования проводятся с целью популяризации мотоциклетного спорта, выявления сильнейших спортсменов, пропаганды здорового и активного образ жизни, укрепления дружеских связей между спортсменами и спортивными организациями.
Спортсмены выступают в пяти классах:
- класс 50-65 куб. см – 15 минут + 2 круга
- класс 85 куб. см – 15 минут + 2 круга
- класс 125 – 250 куб. см (юниоры 14 - 18 лет) – 20 минут + 2 круга
- класс OPEN – 20 минут + 2 круга
- класс «Ветераны» – 15 минут + 2 круга
У всех будет возможность сделать фото на мотоциклах и машинах участников соревнований, задать вопросы участникам и взять автографы у фаворитов.
Вход свободный.
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Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке правительства Липецкой области, управления физической культуры и спорта Липецкой области.
Липчане и гости города получат возможность посетить настоящий фестиваль технических видов спорта.
Приглашены сильнейшие спортсмены страны, победители и призеры Чемпионата Европы, ожидается около 100 участников разных возрастных категорий. Соревнования подобного уровня проводятся один раз в год.
Зрителей ожидают захватывающие трюки и прыжки на мотоциклах, рев моторов, атмосфера праздника и море адреналина.
Соревнования проводятся с целью популяризации мотоциклетного спорта, выявления сильнейших спортсменов, пропаганды здорового и активного образ жизни, укрепления дружеских связей между спортсменами и спортивными организациями.
Спортсмены выступают в пяти классах:
- класс 50-65 куб. см – 15 минут + 2 круга
- класс 85 куб. см – 15 минут + 2 круга
- класс 125 – 250 куб. см (юниоры 14 - 18 лет) – 20 минут + 2 круга
- класс OPEN – 20 минут + 2 круга
- класс «Ветераны» – 15 минут + 2 круга
У всех будет возможность сделать фото на мотоциклах и машинах участников соревнований, задать вопросы участникам и взять автографы у фаворитов.
Вход свободный.
(0+)
61