В Липецкой области — дожди и до +28

9 июня к территории Липецкой области приблизится атмосферный фронт с севера – в дневные часы пройдут небольшие, а 10 июня местами умеренные дожди с грозами. 11 июня регион окажется в тылу ложбины – погода ожидается холодной, без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 июня - 17-19 градусов тепла, что около нормы, 11 июня – 13-15 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.



День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 1 градус тепла.



