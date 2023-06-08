сегодня, 17:24
В Липецкой области — дожди и до +28
9 июня к территории Липецкой области приблизится атмосферный фронт с севера – в дневные часы пройдут небольшие, а 10 июня местами умеренные дожди с грозами. 11 июня регион окажется в тылу ложбины – погода ожидается холодной, без существенных осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 1 градус тепла.