Здоровье

13 минут назад

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1 822 человека

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#клещи
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От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1 822 человека

47,2% покусанных – дети.

По состоянию на 8 июня по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратилось 1 822 человека. Среди пострадавших 861 ребенок.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 1 598 клещей, из них 184 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (11,5%), 89 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,6%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,4%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 15,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,5% – на территории садоводческих товариществ, в 68,4% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.

Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании были обработаны от клещей 87 гектаров.
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#клещи
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