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20 минут назад
Совфед ратифицировал соглашение между РФ и Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири".
Совфед 7 июня ратифицировал соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, - передает ТАСС.
Документ был подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. Он определяет условия сотрудничества по поставкам газа из РФ в Китай по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе Дальнереченска и Хулиня. Помимо этого, документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы деятельности по реализации положений соглашения, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.
Соглашение предусматривает создание эффективного механизма реализации положений договора купли-продажи природного газа объемом в 10 млрд куб. м по дальневосточному маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией от 3 февраля 2022 года "на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества". Стороны обязуются оказывать всестороннее содействие в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, необходимой для поставок газа. В частности, в получении необходимых разрешительных документов, согласований, лицензий, экспертных заключений, в проведении технических экспертиз и так далее.
Как сообщал ранее "Газпром", после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири".
Документ был подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. Он определяет условия сотрудничества по поставкам газа из РФ в Китай по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе Дальнереченска и Хулиня. Помимо этого, документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы деятельности по реализации положений соглашения, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.
Соглашение предусматривает создание эффективного механизма реализации положений договора купли-продажи природного газа объемом в 10 млрд куб. м по дальневосточному маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией от 3 февраля 2022 года "на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества". Стороны обязуются оказывать всестороннее содействие в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, необходимой для поставок газа. В частности, в получении необходимых разрешительных документов, согласований, лицензий, экспертных заключений, в проведении технических экспертиз и так далее.
Как сообщал ранее "Газпром", после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири".