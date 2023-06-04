«Металлург» переиграл «Космос», но вопрос с пропиской во второй лиге решится в последнем туре

Теперь нужно надеяться на победу 10 июня в Калуге.

В последнем домашнем матче-2022/23 «Металлург» на своём поле без особого труда переиграл «Космос» из Долгопрудного – 2:0.

Но и эта победа не дала ответа на вопрос, сумеет ли наша команда по спортивному принципу остаться на будущий сезон во второй (буферной) лиге. Теперь всё решится в последнем туре.

«Космос» лишился всяких надежд подняться в таблице выше занимаемого им 10-го места. Проще говоря, гостям уже ничего не было нужно. Настолько, что они решили не приезжать в Липецк заранее и обойтись без ночёвки. На игру команда приехала прямо из Долгопрудного, выехал в 5 утра. Представьте себя на месте футболистов: проснуться среди ночи, около 8 часов трястись в автобусе, после чего сразу выходить соревноваться, что называется, «с колёс».



В «Металлурге» о таком подходе соперников, безусловно, знали, поэтому постарались давить с первых минут. И преуспели. «Космос» не успел ни опомниться, ни разбегаться, как хозяева вышли вперёд. Уже на 4-й минуте Денис Поярков разыграл штрафной с Николаем Иванниковым, тот завернул подачу в штрафную, где почти двухметровый центральный защитник Николай Смирных лбом поразил верхний угол – 1:0.



Смирных (в центре) принимает поздравления



В первом тайме «Металлург» безраздельно царствовал на поле. И до перерыва успел удвоить своё преимущество. Капитан команды 37-летний «Профессор» Роман Войдель напомнил истину, что хороший вынос – это пас. С середины поля он запустил мяч вперёд, Максим Болдырев выиграл верховую борьбу у защитников и скину мяч набравшему ход Максиму Григорьеву. Тот с ходу с правой ноги пробил без шансов для голкипера – 2:0.



Григорьев бьёт по воротам...





... И бежит праздновать



Это уже 6-й гол экс-игрока сборной России во второй лиге и третий, забитый им в решающей весенней части первенства.

А вот лучший бомбардир «Металлурга» Илья Глебов (11 голов) только в первом тайме мог сделать «хет-трик», но не преуспел. В одном эпизоде Глебов уже обыграл и голкипера, перед ним находились пустые ворота, но как он в них не попал, не скажет, наверное, и сам футболист.







Глебов обходит вратаря…







… Катит в пустые…







… Немая сцена.

В другой раз Илья пробил в падении головой – эффектно, но чуть неточно.







А уже в компенсированные к основному времени первого тайма две минуты Глебов в силовой манере продавил двух защитников и смачно врезал по воротам мимо голкипера – мяч со звоном отразила перекладина. В итоге «Акелу, который всё время промахивался» уже 57-й минуте заменил Михаил Заботкин.



В пером тайме травму получил... столичный судья Игорь Вертков. Его на ходу "починил" доктор "Металлурга" Андрей Шункевич.



Второй тайм в исполнении «Металлурга» откровенно разочаровал. Да, команда играла по счету, но куда девалась резвость хотя бы в быстрых атаках? Со стороны казалось, что команды в перерыве поменялись футболками. «Космос» пришёл в себя и начал давить, а «Металлург» только оборонялся. В паре моментов нашей команде повезло, например, в середине тайма, когда Даниил Моторин бил в падении в дальний угол. Вратарь Максим Матюша уже провожал мяч взглядом, но тот на наше счастье разминулся в сантиметрах с дальней штангой.

К физическому состоянию липецкой команды во второй половине остались вопросы, но всё хорошо, что хорошо заканчивается.







«Металлург» сохранил за собой 5-ю строчку – последнюю, которая даёт право остаться во второй лиге, а не вылететь по факту в третью.

10 июня Сергея Первушина и Ко ждёт решающая игра в «Калуге». Победа позволит нам сохранить позиции, а вот при другом раскладе липчан может обойти дубль столичной «Родины», который отстаёт от нас всего на одно очко. Москвичи в этот день будут гостить у белгородского «Салюта».



Увы, "Металлург" потерял центрального защитника Антона Белова, который пропустит решающий матч из-за 4-й желтой карточки в сезоне



А сама «Калуга» из числа претендентов сегодня выбыла, а ещё как – со свистом. В Брянске она умудрилась проиграть местному «Динамо» - 0:7 (при счёте 0:3 в конце первого тайма с поля у калужан был удалён защитник Аликади Саидов), после чего главный тренер Дмитрий Хомуха подал в отставку.