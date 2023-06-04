Итоги недели: цены

Как изменились минимальные цены на продукты за неделю.





Прошла неделя и мы снова отправились по магазинам, проверять, как изменились цены. За основу списка продуктов, мы как всегда, взяли набор из потребительской корзины, добавив в него сезонные овощи и фрукты. Цены мы смотрим в магазинах двух популярных сетей, дискаунтере и на Центральном рынкеНа прошлой неделе набор продуктов из нашего списка по минимальным ценам обошелся в 2207 рублей. В первую неделю июня, по нашим наблюдениям, корзина выросла в цене на 24 рубля.Но есть нюансы. На рынке подешевел карбонад, зато в магазинах выросла цена на охлажденных цыплят. Дешевеет клубника, но слегка вырос в цене редис. В одном из магазинов на месте дешевого молока был лишь ценник, а в наличии оказался продукт почти на 10 рублей дороже.— Ничего себе выгодная цена! — Воскликнула одна из покупательниц, сличая цены на молоко. И мы с ней согласны. Слоган «Выгодная цена» при бесконечной инфляции иногда раздражает.Две недели подряд неделе нам удавалось находить фантастически дешевое сливочное масло, на этой неделе такого не было. Мы нашли другое, но тоже с настораживающей ценой — 84,44 рубля за 200-граммовую пачку.Картофель уже, конечно же, хочется купить молодой, на рынке он стоит 70 рублей, прошлогодний — в три с лишним раза дешевле. На этой неделе доступной начала становится черешня, мы нашли ее за 350 — 400 рублей. Падает в цене и клубника, но только привозная. На рынке мы увидели местную — по 250 рублей за 600 граммов. Продавец уверял, что собрал ягоды в деревне Казинка.Приценились мы на рынке и к домашним курочкам — 270 рублей за килограмм, и к яйцам, только из под курочки — 100 рублей за десяток. Продавцы с Центрального рынка, завидев нас решили воспользоваться ситуацией.— Вы там напишите, что кондиционер не включают. Говорят, на улице еще не так жарко! — жаловались женщины, — Сейчас покупатели деньги прижимают, мало ли что дальше случится. Да и в магазины чаще ходят. Там кондиционеры, прохладно.Падают цены и на бананы. В одном из магазинов обнаружили их за 89 рублей 99 копеек. На ценнике сообщалось, была перечеркнута прежняя стоимость в 124 рубля 99 копеек. Но, мы за две предыдущих недели в этом магазине бананы по 124 рубля 99 копеек не видели!Кроме минимальных цен, мы свели в таблицу и максимальные. Если покупать дорогие продукты в сетевых магазинах и на рынке, то наш набор вырастет в цене на полторы тысячи: до 3770 рублей.