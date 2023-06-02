Происшествия

39 минут назад

На собравшего более полумиллиона рублей автомеханика написано пять заявлений в полицию

506
#мошенничество
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На собравшего более полумиллиона рублей автомеханика написано пять заявлений в полицию

Общая сумма ущерба — 527 100 рублей.

Ельчане ищут в в социальных сетях пострадавших, которые отдали машины в гаражный автосервис на улице Коммунаров, перевели деньги автомеханику на запчасти, а кто-то и полностью за ремонт машин, который в результате так и не был произведен.

«Ранее этот механик работал в известном автосервисе, ремонтировал машины знакомым. Сомнений в его работе не было! А теперь собрал денежки и пропал, а суммы там немаленькие, у кого-то около двухсот тысяч», — говорится в сообщении в соцсетях.

В елецкую полицию поступили уже пять обращений от потерпевших. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в одном заявлении речь идёт об ущербе в 191 300 рублей, во втором — в 60 000 рублей, в третьем — в 119 800 рублей, в четвёртом — в 123 000 рублей, в пятом — в 33 000 рублей. То есть пять автомобилистов лишились в общей сложности 527 100 рублей.

Проводится проверка.

Фото -  vk.com/eletskrytay

506
#мошенничество
1

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