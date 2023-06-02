Предполагаемый курьер телефонных мошенников вернул пенсионерке 130 000 рублей, но его всё равно будут судить

Гособвинение настояло, что преступление имеет повышенную общественную опасность.

Областной суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении предполагаемого курьера телефонных мошенников.



29-летний липчанин обвинялся в совершении мошенничеств группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба 92-летней пенсионерке.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе телефонного разговора пожилой женщине сообщили, что ее внучка является виновницей ДТП, в котором пострадал человек. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности женщина отдала приехавшему к ней домой курьеру 130 тысяч рублей, завернутые в пакет с постельным бельем.



В ходе рассмотрения дела подсудимый ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон: материальный ущерб потерпевшей был полностью возмещен, и женщина претензий не имеет. Суд первой инстанции принял решение о прекращении уголовного дела.



На государственный обвинитель обжаловал это решение. Было отмечено, что преступление имеет повышенную общественную опасность и сейчас идёт шквал таких преступлений, а прекращение таких уголовных дел способствует росту подобных преступлений, формированию чувства безнаказанности и вседозволенности у лиц, причастных к их совершению, исключает восстановление социальной справедливости.



Липецкий областной суд согласился с позицией гособвинения и отменил постановление суда первой инстанции. Дело направили на новое рассмотрение.