Происшествия

7 минут назад

Предполагаемый курьер телефонных мошенников вернул пенсионерке 130 000 рублей, но его всё равно будут судить

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#мошенничество
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Предполагаемый курьер телефонных мошенников вернул пенсионерке 130 000 рублей, но его всё равно будут судить

Гособвинение настояло, что преступление имеет повышенную общественную опасность.

Областной суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении предполагаемого курьера телефонных мошенников.

29-летний липчанин обвинялся в совершении мошенничеств группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба 92-летней пенсионерке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ходе телефонного разговора пожилой женщине сообщили, что ее внучка является виновницей ДТП, в котором пострадал человек. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности женщина отдала приехавшему к ней домой курьеру 130 тысяч рублей, завернутые в пакет с постельным бельем.

В ходе рассмотрения дела подсудимый ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон: материальный ущерб потерпевшей был полностью возмещен, и женщина претензий не имеет. Суд первой инстанции принял решение о прекращении уголовного дела.

На государственный обвинитель обжаловал это решение. Было отмечено, что преступление имеет повышенную общественную опасность и сейчас идёт шквал таких преступлений, а прекращение таких уголовных дел способствует росту подобных преступлений, формированию чувства безнаказанности и вседозволенности у лиц, причастных к их совершению, исключает восстановление социальной справедливости.

Липецкий областной суд согласился с позицией гособвинения и отменил постановление суда первой инстанции. Дело направили на новое рассмотрение.
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#мошенничество
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