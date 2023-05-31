Волейболистки вылетевшего «Липецка» разбегаются

Казань, Екатеринбург, Челябинск – команда разъезжается по стране.

Уже несколько игроков, защищавших в минувшем сезоне цвета «Липецка» трудоустроились в других клубах.

Как мы уже сообщали, ещё до стыковых матчей с курским «ЮЗГУ-Атомом» команду покинули арендованные у «Динамо-Ак Барса» из Казани Полина Юникова (на фото) и Елизавета Павлова.

18-летняя блокирующая Юникова вернулась в Казань и успеет сыграть за «Динамо-Ак Барс-УОР» в финальном туре Молодёжной лиги. А вот 17-летняя диагональная Павлова нашла себе новый клуб – «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, в подготовке которой до сих пор принимает участие 85-летний гуру отечественного волейбола Николай Карполь.

20-летняя доигровщица Ангелина Дементьева подписала контракт с челябинским «Динамо-Метаром», который в минувшем сезоне занял высокое 4-е место в Суперлиге.

Наконец, 24-летняя связующая Татьяна Маркова подписала соглашение с «бронзовым» призёром чемпионата страны саратовским «Протоном». Судя по всему, Маркова будет второй «связкой» волжанок, поскольку на этой позиции выступает ещё Мария Смеленко (Дороничева)которая является капитаном «Протона».

Наверняка, это не все потери липецкой команды, о следующих мы узнаем позднее. Что же касается судьбы самого «Липецка», тренерского штаба Андрея Смирнова, то здесь всё до сих пор покрыто мраком неопределённости.