Происшествия

сегодня, 12:59

Врачи борются за жизнь упавшего с 5 этажа 25-летнего мужчины

6 1507
#падение с высоты
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Врачи борются за жизнь упавшего с 5 этажа 25-летнего мужчины

Молодого человека нашли под окнами дома №3 в 15-м микрорайоне.

Вчера вечером под окнами дома №3 по улице 15 микрорайон в Липецке нашли не подающего признаков жизни молодого человека. Врачам скорой помощи жильцы пятиэтажки сообщили, что это — их сосед с пятого этажа.

— Вчера в реанимацию доставлен 25-летний мужчина с признаками падения с высоты. Он получил сочетанную травму тела. Его прооперировали, ввели в медикаментозный сон, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациента оценивается как тяжелое, — сообщили GOROD48 в больнице скорой медицинской помощи.

По данным полиции, мужчина выпал из окна своей квартиры.

— Сотрудники отдела полиции №3 УМВД по Липецку проверяют обстоятельства, которые привели к его падению, — рассказали GOROD48 в пресс-служба областного управления МВД.
6 1507
#падение с высоты
1

Комментарии (6)

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Может

18 минут назад
Не соль выкинула, а жизнь!
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ГОСТЬ53

22 минуты назад
Дай Бог выздороветь молодому !
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Безнадёга.ру

36 минут назад
Видимо, это безработица и нереализованность на пару настоятельно рекомендовали ему выйти в окно.
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+

59 минут назад
Что-то часто там люди выпадают из окон...
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й

сегодня, 13:09
Шо, опять?
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может

сегодня, 13:05
его соль из окна выкинула
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