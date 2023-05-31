Врачи борются за жизнь упавшего с 5 этажа 25-летнего мужчины

Молодого человека нашли под окнами дома №3 в 15-м микрорайоне.

Вчера вечером под окнами дома №3 по улице 15 микрорайон в Липецке нашли не подающего признаков жизни молодого человека. Врачам скорой помощи жильцы пятиэтажки сообщили, что это — их сосед с пятого этажа.



— Вчера в реанимацию доставлен 25-летний мужчина с признаками падения с высоты. Он получил сочетанную травму тела. Его прооперировали, ввели в медикаментозный сон, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациента оценивается как тяжелое, — сообщили GOROD48 в больнице скорой медицинской помощи.



По данным полиции, мужчина выпал из окна своей квартиры.



— Сотрудники отдела полиции №3 УМВД по Липецку проверяют обстоятельства, которые привели к его падению, — рассказали GOROD48 в пресс-служба областного управления МВД.