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15 минут назад

Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ

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#пожар #НПЗ

На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы. Пострадавших в результате происшествия нет.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани произошел пожар, по предварительным данным, в результате прилета беспилотника.

"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь.

Пострадавших нет.

Позже администрация сообщила, что пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован.
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#пожар #НПЗ

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