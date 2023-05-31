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15 минут назад
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы. Пострадавших в результате происшествия нет.
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани произошел пожар, по предварительным данным, в результате прилета беспилотника.
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
Уточняется, что на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь.
Пострадавших нет.
Позже администрация сообщила, что пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован.
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
Уточняется, что на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь.
Пострадавших нет.
Позже администрация сообщила, что пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован.