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сегодня, 13:42

Около 11 000 девятиклассников сегодня сдали четыре экзамена по выбору

317
#образование #школа #ОГЭ
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Около 11 000 девятиклассников сегодня сдали четыре экзамена по выбору

Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.

Сегодня выпускники девятых классов сдавали ОГЭ по четырем предметам: обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ. Это одни из самых популярных предметов по выбору среди девятиклассников.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на экзамен по обществознанию зарегистрировалось 5 757 школьников. Знания по информатике и ИКТ проверяли 2584 девятиклассников. Экзамен по географии сдали 1574 ученика. Химия была интересна 873 девятиклассникам.

Продолжительность экзаменов по химии и обществознанию – три часа, а по географии и информатике – два с половиной часа.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.
317
#образование #школа #ОГЭ
1

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