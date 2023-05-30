Около 11 000 девятиклассников сегодня сдали четыре экзамена по выбору

Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.

Сегодня выпускники девятых классов сдавали ОГЭ по четырем предметам: обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ. Это одни из самых популярных предметов по выбору среди девятиклассников.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на экзамен по обществознанию зарегистрировалось 5 757 школьников. Знания по информатике и ИКТ проверяли 2584 девятиклассников. Экзамен по географии сдали 1574 ученика. Химия была интересна 873 девятиклассникам.



Продолжительность экзаменов по химии и обществознанию – три часа, а по географии и информатике – два с половиной часа.



Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.