Общество
сегодня, 13:42
Около 11 000 девятиклассников сегодня сдали четыре экзамена по выбору
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Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.
Сегодня выпускники девятых классов сдавали ОГЭ по четырем предметам: обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ. Это одни из самых популярных предметов по выбору среди девятиклассников.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на экзамен по обществознанию зарегистрировалось 5 757 школьников. Знания по информатике и ИКТ проверяли 2584 девятиклассников. Экзамен по географии сдали 1574 ученика. Химия была интересна 873 девятиклассникам.
Продолжительность экзаменов по химии и обществознанию – три часа, а по географии и информатике – два с половиной часа.
Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на экзамен по обществознанию зарегистрировалось 5 757 школьников. Знания по информатике и ИКТ проверяли 2584 девятиклассников. Экзамен по географии сдали 1574 ученика. Химия была интересна 873 девятиклассникам.
Продолжительность экзаменов по химии и обществознанию – три часа, а по географии и информатике – два с половиной часа.
Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июня.
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