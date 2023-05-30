В мире

сегодня, 12:10

Диетолог: привычка пропускать завтрак может привести к бесплодию

88
#здоровье #завтрак #бесплодие

Спортивный диетолог Джесс Хиллард утверждает, что привычка пропускать завтрак негативно сказывается на функции яичников и выработке женских половых гормонов.

Спортивный диетолог Джесс Хиллард заявила, что привычка пропускать завтрак негативно влияет на функцию яичников и выработку женских половых гормонов, - пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Sun.

Эксперт назвала завтрак важнейшей в течение дня трапезой, поскольку он заряжает человека энергией и помогает не переедать до следующего приема пищи. По ее словам, завтрак также влияет на фертильную функцию женского организма. Если женщина регулярно не ест по утрам, то это может стать причиной снижения функции яичников, что приводит к проблемам при зачатии и бесплодию, - отметила специалист.

"Это происходит, потому что голодание может снизить выработку репродуктивных гормонов, регулирующих менструальный цикл. Точно так же голодание может привести к снижению активности щитовидной железы и замедлению процесса высвобождения гормонов, что опять же является возможной причиной проблем с фертильностью", — заявила диетолог.

Она подчеркнула, что при поликистозе яичников интервальное голодание, наоборот, способно улучшить выработку гормонов, влияющих на работу женской репродуктивной системы.
88
#здоровье #завтрак #бесплодие

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли
#космос #рекорд
После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

сегодня, 10:41

В мире
Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут запустить в Африке
#УАЗ Патриот #Африка
Сборку автомобилей «УАЗ Патриот» могут запустить в Африке

вчера, 11:23

В мире
Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции
#Эрдоган #Турция
Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

вчера, 09:59

В мире
1
В Турции начались выборы

28.05.2023 11:28

В мире
КНДР на границах с РФ и с Китаем построила огромную стену

28.05.2023 11:22

В мире
Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани

28.05.2023 11:19

В мире