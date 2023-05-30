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Диетолог: привычка пропускать завтрак может привести к бесплодию
Спортивный диетолог Джесс Хиллард утверждает, что привычка пропускать завтрак негативно сказывается на функции яичников и выработке женских половых гормонов.
Эксперт назвала завтрак важнейшей в течение дня трапезой, поскольку он заряжает человека энергией и помогает не переедать до следующего приема пищи. По ее словам, завтрак также влияет на фертильную функцию женского организма. Если женщина регулярно не ест по утрам, то это может стать причиной снижения функции яичников, что приводит к проблемам при зачатии и бесплодию, - отметила специалист.
"Это происходит, потому что голодание может снизить выработку репродуктивных гормонов, регулирующих менструальный цикл. Точно так же голодание может привести к снижению активности щитовидной железы и замедлению процесса высвобождения гормонов, что опять же является возможной причиной проблем с фертильностью", — заявила диетолог.
Она подчеркнула, что при поликистозе яичников интервальное голодание, наоборот, способно улучшить выработку гормонов, влияющих на работу женской репродуктивной системы.