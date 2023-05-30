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31 минуту назад
Беспилотники атаковали жилые дома в Москве
Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.
Ранним утром 30 мая несколько домов в Москве получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотников, - сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
По его словам, все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал, - отметил градоначальник.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - сообщил Собянин.
По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, - отметил мэр столицы.
Дрон попал в верхние этажи жилого дома номер 98 по улице Профсоюзной, повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Житель дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте рассказал изданию, что беспилотник попал в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три человека. Никто не пострадал. Здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.
Мэр Москвы также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
По его словам, все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал, - отметил градоначальник.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - сообщил Собянин.
По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, - отметил мэр столицы.
Дрон попал в верхние этажи жилого дома номер 98 по улице Профсоюзной, повреждены фасад и остекление. Еще один беспилотник повредил фасад 24-этажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Житель дома 92, корпус 1 на Ленинском проспекте рассказал изданию, что беспилотник попал в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три человека. Никто не пострадал. Здание оцепила полиция, дежурит скорая помощь и пожарные. Еще один очевидец уточнил, что взрыва не было.
Мэр Москвы также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.