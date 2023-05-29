Липчанка простила похитителя банковской карты из незапертого автомобиля

Мужчина успел потратить более 2,5 тысячи рублей.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего липчанина о краже с банковского счета.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года липчанин похитил из незапертого автомобиля банковскую карту и с её помощью сделал несколько покупок в магазинах и точках общепита. Всего мужчина успел потратить более 2,5 тысячи рублей.



В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он также добровольно возместил причинённый ущерб.



В результате было заключено медиативное соглашение с потерпевшей. Суд изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.



Приговором суда мужчина признан виновным и оштрафован на 40 000 рублей в доход государства, но освобожден от наказания в связи с примирением сторон.

