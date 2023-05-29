Происшествия

11 минут назад

Липчанка простила похитителя банковской карты из незапертого автомобиля

83
#кража
Липчанка простила похитителя банковской карты из незапертого автомобиля

Мужчина успел потратить более 2,5 тысячи рублей.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего липчанина о краже с банковского счета.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года липчанин похитил из незапертого автомобиля банковскую карту и с её помощью сделал несколько покупок в магазинах и точках общепита. Всего мужчина успел потратить более 2,5 тысячи рублей.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он также добровольно возместил причинённый ущерб.

В результате было заключено медиативное соглашение с потерпевшей. Суд изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Приговором суда мужчина признан виновным и оштрафован на 40 000 рублей в доход государства, но освобожден от наказания в связи с примирением сторон.
83
#кража

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