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Мальчик упал с гаража во время игры и погиб
В Балашове Саратовской области ребенок погиб после падения с гаража во время игры. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.
«Ребенок 8 лет, смерть до приезда скорой помощи в результате несчастного случая — ударился головой о плиты, играя на улице», — написал в своем Telegram-канале Олег Костин.
Сообщается, что мальчик играл на улице и ударился головой о плиты. Врачам неотложки осталось констатировать его смерть.
Региональный следственный комитет начал проверку после случившейся трагедии.
«Ребенок 8 лет, смерть до приезда скорой помощи в результате несчастного случая — ударился головой о плиты, играя на улице», — написал в своем Telegram-канале Олег Костин.
Сообщается, что мальчик играл на улице и ударился головой о плиты. Врачам неотложки осталось констатировать его смерть.
Региональный следственный комитет начал проверку после случившейся трагедии.