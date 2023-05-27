Происшествия

сегодня, 17:47

Паблики сообщили о смерти лося на Лебедянском шоссе

3 759
Паблики сообщили о смерти лося на Лебедянском шоссе

Животное погибло на Лебедянском шоссе минувшей ночью.

Информацию об этом распространил «паблик ЧП 48 Липецк». Судя по фотографиям, речь идёт о совсем молодом лосе, который пытался пересечь проезжую часть.

й1.jpg

- Он не сумел преодолеть разделительное заграждение, поранился об острые края и умер на дороге, - утверждает паблик.

Пользователи высказали предположение, что лося мог задеть проезжающий мимо автомобиль, который затем скрылся, что и послужило причиной смерти сохатого.

й3.jpg

Двойная преграда оказалась непреодолимой для лесного жителя

Фото vk.com/myregion48


3 759

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

22 минуты назад
Кому теперь штраф выписывать
ответить

Не стой

51 минуту назад
под стрелой, убьёт.
ответить

Дорожникам

сегодня, 18:07
Штраф пол мульта
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
56
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

«УАЗ Патриот» перевернулся на мокрой грунтовой дороге, водитель погиб
#ДТП #авария #сельские дороги
5
«УАЗ Патриот» перевернулся на мокрой грунтовой дороге, водитель погиб

сегодня, 18:04

Происшествия
В аварии с участием 69-летней автоледи пострадал 56-летний байкер
#ДТП #мотоцикл #старики-разбойники
13
В аварии с участием 69-летней автоледи пострадал 56-летний байкер

сегодня, 17:35

Происшествия
Зоозащитники и росгвардейцы спасли пса
#собака #спасение
6
Зоозащитники и росгвардейцы спасли пса

сегодня, 14:46

Происшествия
Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей
#Покушение на мошенничество
30
Результативная контратака: липчанин сам нагрел мошенников на 701 тысячу рублей

сегодня, 10:38

Происшествия
В микрорайоне «Европейском» подростку брызнули в лицо из газового баллончика
#нападение #газовый баллончик
В микрорайоне «Европейском» подростку брызнули в лицо из газового баллончика

сегодня, 09:28

Происшествия
В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя
#алкоголь #торговля #спиртное
7
В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя

вчера, 17:17

Происшествия