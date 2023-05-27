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Паблики сообщили о смерти лося на Лебедянском шоссе
Животное погибло на Лебедянском шоссе минувшей ночью.
Информацию об этом распространил «паблик ЧП 48 Липецк». Судя по фотографиям, речь идёт о совсем молодом лосе, который пытался пересечь проезжую часть.
- Он не сумел преодолеть разделительное заграждение, поранился об острые края и умер на дороге, - утверждает паблик.
Пользователи высказали предположение, что лося мог задеть проезжающий мимо автомобиль, который затем скрылся, что и послужило причиной смерти сохатого.
Двойная преграда оказалась непреодолимой для лесного жителя
Фото vk.com/myregion48
Липчанин
Не стой
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