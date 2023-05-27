Паблики сообщили о смерти лося на Лебедянском шоссе

Животное погибло на Лебедянском шоссе минувшей ночью.

Информацию об этом распространил «паблик ЧП 48 Липецк». Судя по фотографиям, речь идёт о совсем молодом лосе, который пытался пересечь проезжую часть.







- Он не сумел преодолеть разделительное заграждение, поранился об острые края и умер на дороге, - утверждает паблик.

Пользователи высказали предположение, что лося мог задеть проезжающий мимо автомобиль, который затем скрылся, что и послужило причиной смерти сохатого.



Двойная преграда оказалась непреодолимой для лесного жителя



Фото vk.com/myregion48

