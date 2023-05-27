В Липецкой области прекратятся дожди и станет немного прохладнее

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +18 до +23 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 28 мая стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году – 1 градус тепла.