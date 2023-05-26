Происшествия

сегодня, 17:17

В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя

258
#алкоголь #торговля #спиртное
1

Всего в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.

24 мая сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в одной из хозяйственных построек у частного дома в селе Доброе обнаружили и изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, хозпостройка принадлежит 57-летнему местному жителю. Спиртное там было различных наименований.

C 15 по 25 мая в Липецкой области проходило профилактическое мероприятие «Алкоголь». Полицейские отработали свыше 170 мест возможной реализации и хранения немаркированной алкогольной продукции, изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.

Выявлено 85 административных правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела.
258
#алкоголь #торговля #спиртное
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
55
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»
#мелкое хищение
Ельчанина осудили за серию мелких хищений из «Пятёрочек»

сегодня, 16:57

Происшествия
У липецкого пивбара стреляли
#стрельба #конфликт
У липецкого пивбара стреляли

сегодня, 16:27

Происшествия
Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей
#кража
2
Помощницу пенсионерки обвиняют в краже у неё 52 000 рублей

сегодня, 15:28

Происшествия
Вымогатель угрожал подростку насилием через «ВКонтакте» и требовал деньги
#вымогательство #дети
4
Вымогатель угрожал подростку насилием через «ВКонтакте» и требовал деньги

сегодня, 15:00

Происшествия
Похищение электронной сигареты записала камера видеонаблюдения
#грабёж
10
Похищение электронной сигареты записала камера видеонаблюдения

сегодня, 12:18

Происшествия
До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов
#кража
2
До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов

сегодня, 11:52

Происшествия