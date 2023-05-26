сегодня, 17:17
В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя
Всего в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, хозпостройка принадлежит 57-летнему местному жителю. Спиртное там было различных наименований.
C 15 по 25 мая в Липецкой области проходило профилактическое мероприятие «Алкоголь». Полицейские отработали свыше 170 мест возможной реализации и хранения немаркированной алкогольной продукции, изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.
Выявлено 85 административных правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела.