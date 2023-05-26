В Добром изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя

Всего в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь» изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.

24 мая сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в одной из хозяйственных построек у частного дома в селе Доброе обнаружили и изъяли 1250 бутылок немаркированного алкоголя.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, хозпостройка принадлежит 57-летнему местному жителю. Спиртное там было различных наименований.



C 15 по 25 мая в Липецкой области проходило профилактическое мероприятие «Алкоголь». Полицейские отработали свыше 170 мест возможной реализации и хранения немаркированной алкогольной продукции, изъято более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с признаками контрафакта.



Выявлено 85 административных правонарушений, возбуждено 4 уголовных дела.