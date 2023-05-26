Грязинца на год лишили любимого хобби из-за охоты недопустимым способом

В суде охотник полностью признал вину.

Мировой судья Грязинского судебного участка №1 рассмотрел дело по части 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ за охоту недопустимым способом.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 36-летний житель Грязинского района 1 апреля этого года охотился на дикую птицу, имея на то соответствующее разрешение. Все это происходило в охотничьих угодьях Грязинского охотничьего хозяйства Липецкой областной общественной организации охотников и рыболовов.



Охоту мужчина вёл из укрытия с живой подсадной (манной) уткой с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Подстрелил одну утку, чем нарушил правила охоты, которыми запрещается осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты.



В суде охотник полностью признал вину. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком один год.