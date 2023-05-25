40-летний житель Брянской области возвращался из колонии домой и ограбил жительницу Ельца

Елецкие полицейские по горячим следам раскрыли ограбление 58-летней жительницы города. На женщину в ее квартире напал только что освободившийся из колонии житель Брянской области.



Рано утром 24 мая в Ельце ограбили 58-летнюю женщину. Ей позвонили по домофону, и ельчанка, думая, что к ней идет подруга открыла дверь. Но на пороге вместо подруги оказался незнакомый мужчина. Когда хозяйка квартиры попыталась захлопнуть дверь, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестом и бросился бежать.



«Женщина обратилась в полицию, где был составлен фоторобот. В ходе отработки жилого массива злоумышленника обнаружили на территории автовокзала», — сообщает обстоятельства задержания подозреваемого в грабеже областное управление МВД.



Выяснилось, что задержанный, 40-летний житель Брянской области, недавно освободился из колонии, где отбывал срок за грабеж. По дороге домой он задержался в Ельце, а вечера утром заметил у дома, во дворе которого выпивал, будущую жертву ограбления. Когда ельчанка заходила в подъезд, он подсмотрел на домофоне номер ее квартиры.



У задержанного полицейские нашли цепочку и крестик, стоимость которых хозяйка оценила в 25 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



