За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение

Произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.

Сегодня в соцсетях появился видеоролик, автор которого снял задымление и прокомментировал происходящее как «пожар на подстанции в 19-м микрорайоне». Но, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, туда никакой информации о данном происшествии не поступало.Как сообщили GOROD48в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», в результате технологического нарушения произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.«Энергетики незамедлительно приступили к устранению последствий повреждения. В настоящее время проводятся технические мероприятия для обеспечения потребителей электроэнергией по резервной схеме электроснабжения. На данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено», - отметили в пресс-службе «Липецкэнерго».