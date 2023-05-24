Происшествия

36 минут назад

За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение

3 647
#хлопок #замыкание
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Произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.

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Сегодня в соцсетях появился видеоролик, автор которого снял задымление и прокомментировал происходящее как «пожар на подстанции в 19-м микрорайоне». Но, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, туда никакой информации о данном происшествии не поступало.

Как сообщили GOROD48в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», в результате технологического нарушения произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.

«Энергетики незамедлительно приступили к устранению последствий повреждения. В настоящее время проводятся технические мероприятия для обеспечения потребителей электроэнергией по резервной схеме электроснабжения. На данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено», - отметили в пресс-службе «Липецкэнерго».

Фото, видео - vk.com/id534519604
3 647
#хлопок #замыкание
2

Комментарии (3)

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ликбез

8 минут назад
я, существует ещё понятие и термин "инцидент". Что это было, авария или инцидент, решает Ростехнадзор.
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я

20 минут назад
Новояз, блин. Технологическое нарушение по-русски называется аварией.
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Сторожил

25 минут назад
Опять хлопок? Где восстановлено? На Смугиса и посечас нет света. Кто отвечает за хлопок?
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