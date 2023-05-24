Происшествия
36 минут назад
За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение
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Произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.
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Сегодня в соцсетях появился видеоролик, автор которого снял задымление и прокомментировал происходящее как «пожар на подстанции в 19-м микрорайоне». Но, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, туда никакой информации о данном происшествии не поступало.
Как сообщили GOROD48в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», в результате технологического нарушения произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.
«Энергетики незамедлительно приступили к устранению последствий повреждения. В настоящее время проводятся технические мероприятия для обеспечения потребителей электроэнергией по резервной схеме электроснабжения. На данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено», - отметили в пресс-службе «Липецкэнерго».
Фото, видео - vk.com/id534519604
Как сообщили GOROD48в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», в результате технологического нарушения произошло короткое замыкание, вызвавшее характерный хлопок и задымление на энергообъекте.
«Энергетики незамедлительно приступили к устранению последствий повреждения. В настоящее время проводятся технические мероприятия для обеспечения потребителей электроэнергией по резервной схеме электроснабжения. На данный момент электроснабжение большей части потребителей восстановлено», - отметили в пресс-службе «Липецкэнерго».
Фото, видео - vk.com/id534519604
3 647
ликбез
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