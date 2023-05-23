Собутыльник угнал у таксиста «Рено» и врезался в столб

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 18-летнего подозреваемого в угоне, на него также составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения.

20 мая в Липецке в полицию обратился 28-летний представитель таксопарка, заявивший о том, что около десяти часов вечера от дома по улице Адмирала Макарова угнали автомобиль «Рено Логан», который находился в аренде у 23-летнего мужчины. Помятая машина вскоре была обнаружена у одного из домов по улице Ударников.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый и арендатор машины в этот день выпивали в доме последнего. Когда хозяин заснул, подозреваемый взял ключи и решил покататься на его машине, но в районе Сырского Рудника не справился с управлением и врезался в столб.О случившемся он сообщил по телефону арендатору машины. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 18-летнего подозреваемого в угоне, на него также составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 18-летнему липчанину теперь грозит до пяти лет лишения свободы.