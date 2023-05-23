Последний звонок сегодня прозвучит для 12 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассников Липецкой области

В Липецке праздник состоится для 2 600 одиннадцатиклассников и более 5 800 девятиклассников.

Сегодня для выпускников прозвучит последний звонок. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в нашем регионе в торжественных линейках, которые пройдут в традиционном формате, примут участие более 12 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассников. После последнего звонка ребят ждут выпускные экзамены.



По данным пресс-службы администрации Липецка, в областном центре в праздничных мероприятиях примут участие 2 600 одиннадцатиклассников и более 5 800 девятиклассников.



Праздник «Последний звонок» в этом году в соответствии с рекомендациями управления образования и науки Липецкой области состоится в один день для 9-х и 11-х классов.



Праздничную программу каждое общеобразовательное учреждение организует самостоятельно. Время проведения линейки тоже везде разное. Например, в областной кадетской школе последний звонок начнётся в 10 утра.



На торжественных линейках с окончанием школы учащихся поздравят представители администрации области и города, депутаты и Липецкого областного и городского Советов.



Напомним, в 2023 году для учащихся 9-х и 11-х классов праздничные мероприятия, приуроченные к окончанию школы, пройдут 23 числа: 23 мая 2023 года состоится праздник «Последний звонок», 23 июня 2023 года — городской праздник выпускников «Липецкие зори».



Согласно региональному законодательству «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», 23 мая – в день проведения последнего звонка не допускается розничная продажа алкогольной продукции.