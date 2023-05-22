32 минуты назад
К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космическими туристами
Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon к МКС с экипажем из четырёх человек.
Стыковка Crew Dragon с МКС намечена на утро 22 мая. Планируется, что космические туристы проведут на станции восемь суток, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.
Запуск Crew Dragon стал вторым по счету в рамках коммерческой программы Axiom. Первый исключительно туристический рейс на МКС состоялся в апреле 2022 года, - передает Bfm.ru.