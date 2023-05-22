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32 минуты назад

К МКС стартовал корабль Crew Dragon с космическими туристами

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#космос #МКС

Ракета-носитель Falcon 9 произвела запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon к МКС с экипажем из четырёх человек.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в рамках коммерческой программы Axiom. В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, американский пилот-предприниматель Джон Шоффнер, а также астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни, - передает ТАСС.

Стыковка Crew Dragon с МКС намечена на утро 22 мая. Планируется, что космические туристы проведут на станции восемь суток, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

Запуск Crew Dragon стал вторым по счету в рамках коммерческой программы Axiom. Первый исключительно туристический рейс на МКС состоялся в апреле 2022 года, - передает Bfm.ru.
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#космос #МКС

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