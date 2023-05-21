Общество
58 минут назад
Ректор ЕГУ им. Бунина избавился от приставки «и. о.»
2 303
В должности исполняющего обязанности ректора Сергей Щербатых проработал более года
Как сообщается на сайте Елецкого госуниверситета им. Бунина, руководитель вуза Сергей Щербатых избавился от приставки «и. о.». Приказом Минобрнауки он утвержден в этой должности.
Сергей Щербатых исполнял обязанности ректора с февраля 2022 года. Прежний ректор Евгения Герасимова покинула пост по истечении срока контракта и заняла должность проректора.
Сергей Щербатых в 2004 году окончил физико-математический факультет Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. После получения диплома трудился в этом вузе на различных преподавательских должностях.
В 2006 году Сергей Щербатых защитил кандидатскую, в 2012 году — докторскую диссертацию. Последняя должность перед назначением — проректор по учебной работе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
Фото: elsu.ru
Сергей Щербатых исполнял обязанности ректора с февраля 2022 года. Прежний ректор Евгения Герасимова покинула пост по истечении срока контракта и заняла должность проректора.
Сергей Щербатых в 2004 году окончил физико-математический факультет Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. После получения диплома трудился в этом вузе на различных преподавательских должностях.
В 2006 году Сергей Щербатых защитил кандидатскую, в 2012 году — докторскую диссертацию. Последняя должность перед назначением — проректор по учебной работе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
Фото: elsu.ru
2 303
Ха
Ентот