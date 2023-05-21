Общество

58 минут назад

Ректор ЕГУ им. Бунина избавился от приставки «и. о.»

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#елецкий университет #ректор
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Ректор ЕГУ им. Бунина избавился от приставки «и. о.»

В должности исполняющего обязанности ректора Сергей Щербатых проработал более года

Как сообщается на сайте Елецкого госуниверситета им. Бунина, руководитель вуза Сергей Щербатых избавился от приставки «и. о.». Приказом Минобрнауки он утвержден в этой должности.

Сергей Щербатых исполнял обязанности ректора с февраля 2022 года. Прежний ректор Евгения Герасимова покинула пост по истечении срока контракта и заняла должность проректора.

Сергей Щербатых в 2004 году окончил физико-математический факультет Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. После получения диплома трудился в этом вузе на различных преподавательских должностях.

В 2006 году Сергей Щербатых защитил кандидатскую, в 2012 году — докторскую диссертацию. Последняя должность перед назначением — проректор по учебной работе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.

Фото: elsu.ru

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#елецкий университет #ректор
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Комментарии (2)

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Ха

2 минуты назад
Обожаю полностью клетчатые костюмы.)))
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Ентот

32 минуты назад
есть повод нажраться !!!
ответить
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