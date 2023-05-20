Спорт

сегодня, 21:43

Футболист дубля «Металлурга» вообразил себя Ибрагимовичем: пострадала вся команда

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#"Металлург-М"
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Вдесятером нашей команде не помогли даже родные стены.

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Дублёры липецкого «Металлурга» на своём домашнем стадионе «Сокол» проиграли сверстникам из курского «Авангарда-М» - 0:1.

Хорошим известием стало возвращение в строй вратаря Павла Кораблина, получившего травму два тура назад в победной домашней игре с тамбовской «Академией футбола» (4:1). Опасения по поводу серьёзной травмы колена не подтвердились. Сегодня Павел отстоял уверенно, в пропущенном мяче не виноват.

На 23-й минуте липчане остались вдесятером. Владимир Мещеряков вообразил себя Златаном Ибрагимовичем, но не в смысле, что забил красивый гол. Швед иногда славился и грубостью, мог эффектно пробить не только по воротам, но и по ногам, туловищу и даже голове соперника. Липецкий хавбек зачем-то тоже в центре поля решил применить к игроку курян приём из тхэквондо прямо в пяти метрах от судьи, итог – красная карточка.

Вдевятером «Металлург» атаковал мало, но в целом держал строй, однако на 66-й минуте не устоял перед лучшим игроком матча Кириллом Донцовым. 21-летний центральный защитник, за плечами которого 25 матчей и 4 гола в текущем сезоне за основной «Авангард» во второй лиге, взял игру на себя, несколько раз сыграл в пас с партнёрами и, прорвавшись к воротам по центру, неотразимо побил низом в дальний угол.

Липчане упали на 9-е место в таблице первенства СФФ «Центр» (третий дивизион) – 4 матча, 3 очка и через неделю 27 мая принимают дома волгоградский «Ротор-2».

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#"Металлург-М"
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