Липецкая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей, чтобы победить недуг

У полиции появилось ещё одно уголовное дело, которое будет сложно раскрыть.

900 тысяч рублей перечислила 70-летняя жительница Липецка в адрес аферистов, надеясь получить то, что за деньги не купишь – здоровье.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, женщина нашла на просторах социальной сети публикацию, в которой говорилось о новом способе лечения хронического заболевания, имеющегося у пенсионерки. Женщина связалась с автором истории, который поделился с ней личным опытом, как у него получилось исцелиться, и пообещал помочь.



Липчанка отправила неравнодушному к её беде человеку все специальные справки, в которых был указан её диагноз. После ознакомления с ними мужчина огласил список медицинских услуг, необходимых для лечения, в том числе операционное вмешательство, и стоимость оказания данной помощи у лучших специалистов в Москве, но за серьёзную сумму.



Следуя его указаниям, потерпевшая передала деньги при личной встрече незнакомому молодому человеку. До середины мая женщина не догадывалась, что всё это время общалась с мошенником. После того, как она так и не смогла дозвониться до своего «помощника», липчанка обратилась за помощью в полицию.



Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.