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В фонде капитального ремонта новый и.о. гендиректора

13 772
#ФКР
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В фонде капитального ремонта новый и.о. гендиректора

Романа Сапрыкина сменил Алексей Костин - заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. 

Исполняющим обязанности генерального директора ФКР Липецкой области назначен Алексей Костин. На этом посту он сменил Романа Сапрыкина. Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», Роман Сапрыкин займет должность заместителя генерального директора фонда и  будет курировать его основные отделы – капитального ремонта и ПТО.

Алексей Костин родился в 1988 году в Грязинском районе. В 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году – магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Работал в ОАО «Липецкие автобусные линии», где прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора. До назначения в ФКР Алексей Костин занимал должность заместителя начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. 

13 772
#ФКР
1

Комментарии (13)

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Чудо спец

25 минут назад
Сейчас годок потусуется и поставят руководить здравоохранением области
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Сильный путь

28 минут назад
Родился, учился, директор. А вы говорите начальниками не рождаются.
ответить

Можно уточнение.

30 минут назад
А старый не его должность? Или ещё куда?
ответить

???

31 минуту назад
А как связана специальность юриста и слесаря по ремонту автомобилей с ЖКХ ?
ответить

первый

33 минуты назад
фкр жертвы нужны .люди не любят этих начальников .вот их и снимают быстро .они же против людей работают.
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Гость

37 минут назад
Опытный, аш зашкаливает. Теперь все отремонтирует…
ответить

Он

39 минут назад
Хоть пороху понюхал на стройке?
ответить

Ну все !, все!

41 минуту назад
Конец плохой жизни
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Вовка из города Лип

44 минуты назад
Интересно, Талантливый человек, талантлив во всём! Вот так и утка умеет и летать, и ходить, и плавать, жаль только, что всё это она делает очень хреново!
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Ну наконец-то!

49 минут назад
Вот теперь поприём!!!!
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