В фонде капитального ремонта новый и.о. гендиректора

Романа Сапрыкина сменил Алексей Костин - заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.



Исполняющим обязанности генерального директора ФКР Липецкой области назначен Алексей Костин. На этом посту он сменил Романа Сапрыкина. Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», Роман Сапрыкин займет должность заместителя генерального директора фонда и будет курировать его основные отделы – капитального ремонта и ПТО.



Алексей Костин родился в 1988 году в Грязинском районе. В 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году – магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Работал в ОАО «Липецкие автобусные линии», где прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора. До назначения в ФКР Алексей Костин занимал должность заместителя начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.



