85-летняя пенсионерка поверила в замену денег и отдала 600 000 рублей мошенникам

За вчерашний день мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 2,5 миллиона рублей.

85-летняя липчанка лишилась крупной суммы, когда ей предложили обменять банкноты на купюры нового образца. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 16 мая пенсионерке позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и сообщил о проводимой в стране денежной реформе.



Звонивший предупредил пожилую женщину, что к ней скоро придет курьер для замены, и та отдала молодому человеку кулёк с 600 000 рублей. Вернуть деньги ей пообещали в этот же день, но больше пенсионерка никого из «Пенсионного фонда» не увидела.



Всего за сутки мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 2,5 миллиона рублей. 69-летний мужчина из Грязинского района отдал «специалистам по инвестициям» почти 700 000. А 73-летняя липчанка поверила в то, что её дочь попала в беду и отдала за её «освобождение от уголовной ответственности» 140 000 рублей. Деньги она передала у себя в квартире незнакомому мужчине.