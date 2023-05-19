Происшествия

сегодня, 15:20

85-летняя пенсионерка поверила в замену денег и отдала 600 000 рублей мошенникам

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#мошенничество
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85-летняя пенсионерка поверила в замену денег и отдала 600 000 рублей мошенникам

За вчерашний день мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 2,5 миллиона рублей.

85-летняя липчанка лишилась крупной суммы, когда ей предложили обменять банкноты на купюры нового образца. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 16 мая пенсионерке позвонил «сотрудник Пенсионного фонда» и сообщил о проводимой в стране денежной реформе.

Звонивший предупредил пожилую женщину, что к ней скоро придет курьер для замены, и та отдала молодому человеку кулёк с 600 000 рублей. Вернуть деньги ей пообещали в этот же день, но больше пенсионерка никого из «Пенсионного фонда» не увидела.

Всего за сутки мошенники обманули жителей Липецкой области почти на 2,5 миллиона рублей. 69-летний мужчина из Грязинского района отдал «специалистам по инвестициям» почти 700 000. А 73-летняя липчанка поверила в то, что её дочь попала в беду и отдала за её «освобождение от уголовной ответственности» 140 000 рублей. Деньги она передала у себя в квартире незнакомому мужчине.
3 299
#мошенничество
1

Комментарии (3)

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Вася

40 минут назад
Куда же копят старушки,в могилу деньги не унесёт
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Блин горелый

48 минут назад
Таких уродов надо сажать по-серьезному - охоту отобьет старушек отбирать!
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Соседка

58 минут назад
Ох уж эти Бедные старушки...
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