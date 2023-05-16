В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью

В Белгородской области выявлены первые случаи заражения корью. Корью заболели две женщины в возрасте 22 и 58 лет, а также двое детей 9 месяцев и 9 лет.





"Управление Роспотребнадзора информирует о регистрации за период 10.05-12.05.2023 г. 4 случаев кори среди жителей Белгородской области: 2 случая зарегистрировано у детей в возрасте 9 месяцев и 9 лет, 2 случая выявлены среди взрослого населения у женщин в возрасте 22 года и 58 лет. Все заболевшие – непривитые лица или без сведений об иммунизации", - говорится в



Уточняется, что случаи заболевания были зарегистрированы на территориях Белгорода, Старого Оскола и Белгородского района. Завоз коревой инфекции на территорию области произошел из Ингушетии, Московской и Курской областей. При сборе эпиданамнеза все заболевшие отмечают пребывание в очагах кори, зарегистрированных на указанных территориях, - отмечается в пресс-релизе ведомства.



В целом по стране отмечается ухудшение ситуации по заболеваемости корью, число заболевших неуклонно нарастает, что при активной миграции населения внутри страны создает дополнительные риски завоза инфекции на территорию Белгородской области. Подчеркивается, что распространение кори в текущем году на территории ряда субъектов РФ обусловлено недостатками в плановой иммунизации как детского, так и взрослого населения, а также медленными темпами и недостаточными объемами иммунизации по эпидемическим показаниям в очагах коревой инфекции.



"Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний в мире. При контакте с инфицированным корью заболевает практически каждый восприимчивый человек. Корь поражает дыхательные пути, затем распространяется по всему организму", - добавляет Роспотребнадзор.



Конкретного лекарства от кори не существует, эффективным и безопасным методом профилактики кори является вакцинация. По данным ведомства, иммунизация в Белгородской области начата с 3 апреля, по состоянию на 15 мая привито 1526 человек (49,6 % от численности подлежащих). В Белгородской области выявлены первые 4 случая заболевания корью, два случая выявлены у детей 9 месяцев и 9 лет, - сообщает управление регионального Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора информирует о регистрации за период 10.05-12.05.2023 г. 4 случаев кори среди жителей Белгородской области: 2 случая зарегистрировано у детей в возрасте 9 месяцев и 9 лет, 2 случая выявлены среди взрослого населения у женщин в возрасте 22 года и 58 лет. Все заболевшие – непривитые лица или без сведений об иммунизации", - говорится в сообщении на сайте ведомства Уточняется, что случаи заболевания были зарегистрированы на территориях Белгорода, Старого Оскола и Белгородского района. Завоз коревой инфекции на территорию области произошел из Ингушетии, Московской и Курской областей. При сборе эпиданамнеза все заболевшие отмечают пребывание в очагах кори, зарегистрированных на указанных территориях, - отмечается в пресс-релизе ведомства.В целом по стране отмечается ухудшение ситуации по заболеваемости корью, число заболевших неуклонно нарастает, что при активной миграции населения внутри страны создает дополнительные риски завоза инфекции на территорию Белгородской области. Подчеркивается, что распространение кори в текущем году на территории ряда субъектов РФ обусловлено недостатками в плановой иммунизации как детского, так и взрослого населения, а также медленными темпами и недостаточными объемами иммунизации по эпидемическим показаниям в очагах коревой инфекции."Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний в мире. При контакте с инфицированным корью заболевает практически каждый восприимчивый человек. Корь поражает дыхательные пути, затем распространяется по всему организму", - добавляет Роспотребнадзор.Конкретного лекарства от кори не существует, эффективным и безопасным методом профилактики кори является вакцинация. По данным ведомства, иммунизация в Белгородской области начата с 3 апреля, по состоянию на 15 мая привито 1526 человек (49,6 % от численности подлежащих).