Коронавирус

14 минут назад

Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер и никого не положили в больницу

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер и никого не положили в больницу

Это уже восьмые сутки за 30-ть дней, когда в больницы с COVID-19 не госпитализировали ни одного больного.

В Липецкой области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, а выздоровели 15 человек. Для сравнения: 15 мая 2022 года были выявлены 64 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 505 случаев COVID-19, выздоровели 179 306 человек, умерли 3 992 человека.

За последние сутки в Воронежской области выявили 98 случаев заболевания COVID-19, в Рязанской области — 27, в Курской области — 20, в Орловской области — 16, в Тамбовской и Тульской областях — по пять. В Воронежской области за минувшие сутки умерли два человека.

В России за сутки выявили 2 379 случаев COVID-19, госпитализировали 226 человек, выздоровели 2 902 человека, умерли 26 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 900 755 случаев COVID-19, выздоровели 22 323 212 человек, умерли 398 736 человек.
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#коронавирус

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