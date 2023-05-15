Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер и никого не положили в больницу

Это уже восьмые сутки за 30-ть дней, когда в больницы с COVID-19 не госпитализировали ни одного больного.





С начала эпидемии, по данным сайта



За последние сутки в Воронежской области выявили 98 случаев заболевания COVID-19, в Рязанской области — 27, в Курской области — 20, в Орловской области — 16, в Тамбовской и Тульской областях — по пять. В Воронежской области за минувшие сутки умерли два человека.



В России за сутки выявили 2 379 случаев COVID-19, госпитализировали 226 человек, выздоровели 2 902 человека, умерли 26 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 22 900 755 случаев COVID-19, выздоровели 22 323 212 человек, умерли 398 736 человек. В Липецкой области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, а выздоровели 15 человек. Для сравнения: 15 мая 2022 года были выявлены 64 случая инфицирования коронавирусом.С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионе выявили 183 505 случаев COVID-19, выздоровели 179 306 человек, умерли 3 992 человека.За последние сутки в Воронежской области выявили 98 случаев заболевания COVID-19, в Рязанской области — 27, в Курской области — 20, в Орловской области — 16, в Тамбовской и Тульской областях — по пять. В Воронежской области за минувшие сутки умерли два человека.В России за сутки выявили 2 379 случаев COVID-19, госпитализировали 226 человек, выздоровели 2 902 человека, умерли 26 человек.С начала эпидемии в стране выявили 22 900 755 случаев COVID-19, выздоровели 22 323 212 человек, умерли 398 736 человек.