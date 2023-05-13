В Липецкой области завтра днем небольшой дождь и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления – погода будет устойчивой, небольшие дожди возможны лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.

День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.