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Нутрициолог назвала 4 вида каш для похудения
Нутрициолог Ольга Деккер назвала лучшие каши для похудения.
Нутрициолог Ольга Деккер назвала гречневую, овсяную и ячневую каши полезными при похудении, - передает Lenta.ru.
По ее словам, каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости.
Идеальным вариантом для людей, желающих похудеть, она назвала гречневую, овсяную и ячневую каши. При этом, чтобы достичь желаемого эффекта, важно выбирать низкокалорийные каши с низким содержанием сахара и жиров, - заявила эксперт.
Для завтрака следует выбирать каши из цельного зерна: овсянку, гречневую, ячневую, рисовую. Они содержат больше питательных веществ, чем каши из обработанных зерен, - отметила специалист.
Она подчеркнула, что самой популярной кашей для завтрака традиционно считается овсяная. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение, а также микроэлементами, снижающими уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
По ее мнению, другие каши тоже не лишены достоинств. Гречневая каша содержит белки, железо, магний и калий, необходимые для сохранения здоровья костей, мышц, сердца и кровеносных сосудов. Коричневый рис богат витаминами группы В, железом и магнием, улучшающими работу нервной системы. Ячневая каша содержит белки, клетчатку и микронутриенты, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, - отметила нутрициолог.
При выборе каши Деккер рекомендовала следовать личным предпочтениям, поскольку каждый человек имеет индивидуальные потребности в питании.
По ее словам, каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости.
Идеальным вариантом для людей, желающих похудеть, она назвала гречневую, овсяную и ячневую каши. При этом, чтобы достичь желаемого эффекта, важно выбирать низкокалорийные каши с низким содержанием сахара и жиров, - заявила эксперт.
Для завтрака следует выбирать каши из цельного зерна: овсянку, гречневую, ячневую, рисовую. Они содержат больше питательных веществ, чем каши из обработанных зерен, - отметила специалист.
Она подчеркнула, что самой популярной кашей для завтрака традиционно считается овсяная. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, которые улучшают пищеварение, а также микроэлементами, снижающими уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
По ее мнению, другие каши тоже не лишены достоинств. Гречневая каша содержит белки, железо, магний и калий, необходимые для сохранения здоровья костей, мышц, сердца и кровеносных сосудов. Коричневый рис богат витаминами группы В, железом и магнием, улучшающими работу нервной системы. Ячневая каша содержит белки, клетчатку и микронутриенты, которые помогают улучшить работу пищеварительной системы и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, - отметила нутрициолог.
При выборе каши Деккер рекомендовала следовать личным предпочтениям, поскольку каждый человек имеет индивидуальные потребности в питании.