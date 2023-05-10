Происшествия

51 минуту назад

Мужчина упал с трактора и умер на огороде

4 1384
#несчастный случай
1
Мужчина упал с трактора и умер на огороде

Причиной его смерти мог стать сердечный приступ.

8 мая в селе Романово Лебедянского района распахивавший огороды механизатор внезапно упал с трактора в пахоту, а пустой трактор доехала до ближайшего дома и остановился, уткнувшись в стену. Подбежавшим к нему односельчанам тракторист сказал, что ему плохо. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть 60-летнего мужчины.

- По данному факту Чаплыгинским межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.

Причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ.
4 1384
#несчастный случай
1

Комментарии (4)

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Однако

6 минут назад
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О как!

21 минуту назад
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Последствия перенесённого короновируса без реобилитации и возможно не куда не обращаясь.
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Ё мое

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Подумал,что в Ссёлках.Аж напужалси.
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