Мужчина упал с трактора и умер на огороде

Причиной его смерти мог стать сердечный приступ.

8 мая в селе Романово Лебедянского района распахивавший огороды механизатор внезапно упал с трактора в пахоту, а пустой трактор доехала до ближайшего дома и остановился, уткнувшись в стену. Подбежавшим к нему односельчанам тракторист сказал, что ему плохо. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть 60-летнего мужчины.



- По данному факту Чаплыгинским межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области проводится доследственная проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.



Причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ.

