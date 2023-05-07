В России

18 минут назад

Теплоход с 113 пассажирами сел на мель в Нижегородской области

33
Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Круизный теплоход сел на мель около 14:00 7 мая. На борту кроме пассажиров находятся 42 члена экипажа. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства (владелец «Ильи Муромца»). К месту происшествия был направлен буксир Волжского пароходства.

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. Ситуация находится на контроле прокуратуры.




33

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
22
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

В Москве загорелся строящийся жилой комплекс
В Москве загорелся строящийся жилой комплекс

18 минут назад

В России
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

21 минуту назад

В России
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик
В Воронеже маршрутка врезалась в грузовик

24 минуты назад

В России
В Воронеже горело общежитие
В Воронеже горело общежитие

29 минут назад

В России
В здании кинотеатра в Уфе произошел пожар
В здании кинотеатра в Уфе произошел пожар

вчера, 18:15

В России
Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали
1
Банковские счета блогера Елены Блиновской арестовали

вчера, 18:12

В России