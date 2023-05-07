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18 минут назад
Теплоход с 113 пассажирами сел на мель в Нижегородской области
Теплоход "Илья Муромец" с 113 пассажирами на борту сняли с мели на Волге в Городце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.
Круизный теплоход сел на мель около 14:00 7 мая. На борту кроме пассажиров находятся 42 члена экипажа. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства (владелец «Ильи Муромца»). К месту происшествия был направлен буксир Волжского пароходства.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
Круизный теплоход сел на мель около 14:00 7 мая. На борту кроме пассажиров находятся 42 члена экипажа. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства (владелец «Ильи Муромца»). К месту происшествия был направлен буксир Волжского пароходства.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров. Ситуация находится на контроле прокуратуры.